Увеличилось количество пострадавших при нападении на храм в Москве

ИА Регнум Количество пострадавших при нападения мужчины на храм святых Жен-Мироносиц в Марьино в Москве увеличилось до трех человек.
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Кто стрелял,посадят!
Теперь выстрелившему создадут проблемы! А ведь он всё сделал правильно!
к нам ещё и психов повыпускали..кто ответит?