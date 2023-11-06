Архангельский «Водник» победил нижегородский «Старт» в первом матче Чемпионата России

Игра прошла сегодня, шестого ноября, на стадионе «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске и завершилась со счётом 7:3 в пользу северянИгра прошла сегодня, шестого ноября, на стадионе «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске и завершилась со счётом 7:3 в пользу северянПеред началом сегодняшнего матча многие зрители и болельщики наверняка считали, что явным фаворитом в нём является «Водник», но игроки «Старта» не собирались оправдывать их надежды и весьма неожиданно проявили инициативу с самого начала.