Из горящей квартиры в Пудоже спасли мужчину

Пожарные вскрыли дверь и вынесли из пламени хозяина квартиры Вечером 16 декабря на пульт Единой службы спасения-01 Пудожа поступило сообщение о пожаре в 2-этажном 18-ти квартирном кирпичном жилом доме на улице Строителей.
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