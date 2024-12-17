Из горящей квартиры в Пудоже спасли мужчину

Пожарные вскрыли дверь и вынесли из пламени хозяина квартиры Вечером 16 декабря на пульт Единой службы спасения-01 Пудожа поступило сообщение о пожаре в 2-этажном 18-ти квартирном кирпичном жилом доме на улице Строителей.