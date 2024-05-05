Тамбовчанин погасил более 1 млн рублей долга после ограничения в праве вождения авто

42-летний тамбовчанин задолжал по кредитам и административным штрафам ГИБДД 1 млн 470 тысяч рублей. На исполнение в отделение судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам поступили 216 исполнительных производств о взыскании с гражданина задолженности.