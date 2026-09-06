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Boeing поплатился за сотни нарушений и слабый контроль качества: авиапроизводитель заплатил более 3 миллионов долларов штрафа

Boeing поплатился за сотни нарушений и слабый контроль качества: авиапроизводитель заплатил более 3 миллионов долларов штрафа

FAA оштрафовала Boeing по максимуму Boeing еще в январе 2026 года выплатила Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) штраф в размере $3,139 млн за многочисленные нарушения требований безопасности и контроля качества.

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