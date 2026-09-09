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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталия Фураева о провокации в матче с «Бешикташем»: «Эмоции не должны переходить в хамство. Такая ситуация нас еще больше сплотит»

ЦСКА крупно уступил « Бешикташу » в предсезонном турнире (57:80). Ближе к концу Юджин Оморуйи после игрового эпизода шлепнул Ивана Ухова по лицу и получил ответный удар, после чего произошла потасовка .

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