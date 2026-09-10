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Чаплин рассказал, как повысить шансы на одобрение ипотеки

Чаплин рассказал, как повысить шансы на одобрение ипотеки

Член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, как повысить шансы на одобрение ипотеки.

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