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Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Йемене и Сирии

Встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом провел на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров, 24 сентября сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

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