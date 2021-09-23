Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Йемене и Сирии

Встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом провел на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров, 24 сентября сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.