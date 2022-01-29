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Экономист Сорокина напомнила о новых пособиях по уходу за ребёнком и декретных выплатах

Экономист Сорокина напомнила о новых пособиях по уходу за ребёнком и декретных выплатах

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм» напомнила, что с 1 февраля в России увеличат ряд пособий, к примеру, единовременное пособие при усыновлении детей, пособия по уходу за ребёнком и декретные выплаты.

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