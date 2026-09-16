Мурашко: голодание при похудении не эффективно, дефицит калорий важнее

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках лекции «Здравоохранение России: профилактика, инновации, здоровое долголетие» на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявил, что при похудении важно не голодание, а дефицит калорий.