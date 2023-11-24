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Разин о 6 очках Михайлиса в матче с «Трактором»: «Его все ругают, а он как Малкин уже»

Главный тренер «Металлурга» высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (6:3). «До счета 5:0 играли хорошо, уверенно.

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