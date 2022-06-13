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Каменский о Ничушкине: «Не удивлюсь, если «Колорадо» все-таки продлит его. Он прогрессирует от матча к матчу»

Валерий Каменский высказался о форварде «Колорадо» Валерии Ничушкине. – Согласны с тем, что в лучших своих матчах Ничушкин напоминает другого 13-го номера «Колорадо» – вас? – Валерий – парень с руками, высокий, фактурный, разгонится – не остановишь.

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