В Крыму 20 человек получили травмы в ДТП

В период с 10 по 16 марта 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 18 ДТП, в которых: 3 человека погибли; 20 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних.
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