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Посольство РФ: Великобритания прикрыла доставку оружия Украине по Черному морю

Посольство РФ: Великобритания прикрыла доставку оружия Украине по Черному морю

Власти Великобритании анонсировали закупку морских дронов для Украины. Новыми вооружениями они решили прикрыть снабжение украинской армии по Черному морю, сообщило РИА «Новости» посольство России в Лондоне.

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