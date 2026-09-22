Семь из девяти планетарных границ Земли превысили безопасные уровни — доклад 2023 года

Доклад 2023 года фиксирует серьезное превышение допустимых значений, в частности, концентрации углекислого газа в атмосфере, которая достигла 426 частей на миллион (ppm), что значительно выше доиндустриального уровня в 280 ppm и порога 350 ppm, используемого учёными как ориентир безопасности.