Семь из девяти планетарных границ Земли превысили безопасные уровни — доклад 2023 года

Доклад 2023 года фиксирует серьезное превышение допустимых значений, в частности, концентрации углекислого газа в атмосфере, которая достигла 426 частей на миллион (ppm), что значительно выше доиндустриального уровня в 280 ppm и порога 350 ppm, используемого учёными как ориентир безопасности.
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