Следят даже там: в школе установили камеры в туалете – законно ли такое действие Ольга БезродняяВ Перми решение школьной администрации вызвало бурю негодования среди родителей, когда они узнали об установке камер в одном из школьных туалетов.
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