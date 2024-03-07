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Хуситы повредили True Confidence

Хуситы повредили True Confidence

Дымящийся американский транспорт True Confidence.Шедшее под флагом Барбадоса судно вчера получило попадание противокорабельной баллистической ракеты в надстройку после того, как отказалось подчиниться требованиям хуситов.

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