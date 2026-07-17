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Царьград

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Александр Журавский раскрыл особенности интеграции народов в России

Александр Журавский раскрыл особенности интеграции народов в России

Заместитель начальника управления президента РФ Александр Журавский на "Российской креативной неделе" отметил, что в России культурная самобытность народов сохраняется, в отличие от Германии, где существует иерархия среди переселенцев.

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