Александр Журавский раскрыл особенности интеграции народов в России

Заместитель начальника управления президента РФ Александр Журавский на "Российской креативной неделе" отметил, что в России культурная самобытность народов сохраняется, в отличие от Германии, где существует иерархия среди переселенцев.
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