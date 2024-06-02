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"Легкие цели": в Иране оценили жесткое предупреждение Путина членам НАТО. Малым странам не поздоровится

"Легкие цели": в Иране оценили жесткое предупреждение Путина членам НАТО. Малым странам не поздоровится

Владимир Путин сделал суровое предупреждение малым странам НАТО, пишет Kayhan. Имея малую территорию и высокую плотность населения, они станут легкими целями, если Россию вынудят применить стратегическое оружие.

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Комментарии
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Олег Орлов
Как в песне поется, нам чужая земля не нужна, как и солнце другое... А безлюдная зона безопасности вполне сгодится.....
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11 час.
Николай
Испытание Сармата по Низкобритании успокоит всех и американцев,и прибалтов и весь западный мир!!! Надолго......
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2 час.

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