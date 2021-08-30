Опрс. Кто виноват в демографической яме???

Позитив для оптимистовОбществоОпрс. Кто виноват в демографической яме??? кто виноват в демографической яме??? Как считаете?? .Вернуться к статье212НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVVVan VanОтвт на Опрс чалдфря: дб блдАлексей ПИМЕНОВКачество спермы мужиков ухудшилось до беспредела.СергейА качество бабьих влагалищ улучшилось ? Или как всегда : - Кто виноват ? - Мужики, кто же ещё.NatalyЗадумывались ли вы над тем, что понятия «потенция» и «импотенция» («импотент») употребляется только по отношению к мужчинам. Т.е. это сугубо мужские понятия, а, следовательно, в них отображается ключевой признак мужского пола. Импотента мы склонны рассматривать как не совсем полноценного мужчину или мужчину, который лишился возможности быть мужчиной. В общепринятом значении понятие «потенция» – это способность мужского полового члена к эрекции и, как следствие, к половому акту. В более широком смысле потенция – это способность жить половой жизнью. А «импотент» - это мужчина не способный совершать половой акт. Мне кажется, что в таком понимании потенции и импотенции упускается несколько очень важных аспектов. Потенция и импотенция – это понятия, которое шире, чем только способность или неспособность совершить половой акт. предлагаю понимать «потенцию» и «импотенцию» в четырёх смысловых аспектах: - сексуальном; - репродуктивном; - защитном; - «охотничьем». О сексуальном аспекте потенции уже было сказано. Сексуальная потенция - это способность совершать половой акт. Но напомним, что у полового акта есть две цели: наслаждение и репродукция. Согласитесь, что потенция – это ещё и способность оплодотворить женщину. Этот аспект как бы подразумевается, когда говорят о потенции, но остается в тени. Его не уточняют. К сожалению, есть мужчины, которые способны жить активной половой жизнью, но не способные зачать ребёнка. Т.е. у них есть сексуальная потенция, но нет репродуктивной. Таким образом, мы уже имеем два ключевых признака мужского пола, два ключевых признака потенции: способность к половому акту (сексуальная потенция) и способность к деторождению (репродуктивная потенция). А теперь давайте посмотрим, а считаем ли мы мужчиной того, кто не способен защитить себя и своих близких? Мужчину, который патологически труслив? Думаю, что большинство мужчин и женщин откажутся такое существо считать полноценным мужчиной. И это правильно. Он, по их мнению, импотент в вопросе защиты и самозащиты. Но при этом у него может присутствовать и сексуальная и репродуктивная потенция. способность защитить себя и своих близких – ключевой признак мужского пола и он непосредственно отображается на психологии и физиологии мужской сексуальности. Мужской секс требует хотя бы минимальной храбрости. Мужчина активен, овладевает женщиной, завоевывает ее, проникает в нее. Итак, мы имеем ещё один аспект мужской потенции – потенция защитная, как способность в полной мере реализовывать инстинкт самосохранения для защиты себя и своих близких, связанная со способностью противостоять и осуществлять агрессивные действия. И наконец, четвертый аспект потенции, который я метафорически называю «охотничий». Это способность добывать пропитание себе и своим близким, прежде всего своей женщине и детям. Из всех аспектов потенции, он, конечно, наиболее спорный. И все-таки, по моему мнению, способность добывать пропитание себе и своим близким напрямую связано с правом и возможностью жить интенсивной и регулярной половой жизнью. Право на совершение полового акта мужчине дает женщина. По крайне мере, так должно быть. Возникло это право очень давно, еще стадии обезьян, когда появилось т.н. поощрительное спаривание. Поощрительное спаривание – это стратегия полового отбора, когда самка позволяет спариваться с собой больше, чем это необходимо для оплодотворения, стимулируя этим самца к заботе о себе и потомстве. Таким образом, для получения права размножаться и регулярно совершать половые акты мужчина должен заботиться о своей женщине и потомстве. Итак, мы имеем четыре аспекта потенции: сексуальный, репродуктивный, защитный и «охотничий». Именно на них, прежде всего, ориентируется женщина, когда выбирает себе мужчину. В принципе ей нужны все четыре аспекта, но в реальной жизни она может проигнорировать один, два или, даже, три из них. Но если у мужчины отсутствуют все четыре аспекта, то он абсолютный импотент.Борис Шумилов"Но если у мужчины отсутствуют все четыре аспекта, то он абсолютный импотент." - ))БагираЭто пришло из СССР - давайте правде в глаза смотреть. Коммунисты вырастили поколения потребителей, халявщиков, безбожников. В приоритете были стенки, ковры хрусталь, золото, шмотки, а дети мешали.. А советские поколения вырастили своих детей, которые так же имеют по одному или два ребенка. Плюс еще пандемия уносит сейчас почти по 1000 жертв в сутки. Вон в Сирии, Афганистане и др. странах где идут войны, разруха, голод, но дети рождаются. Да просто у них другой менталитет и не было коммунистов с атеизмом и аббортами, по которым СССР был впереди планеты всей, а это 6 млн. в год.https://youtu.be/1JoYzD_jXtAалександр деевОтвечу всем тут жизнь сейчас у нас неопределенная, отсюда и нет деторождаемости.Кстати власть нынешняя убила на корню проживание в деревне.Работы нет в деревне,всё кто там живёт ездят на работу за много километров,а бывает и вахтовым методом.А какая семья от работника вахтовым методом? Вот семьи и рушаться.Сталин после войны развивал деревню и села.А именно колхозы и совхозы.Есть работа ,есть где людям жить и работать.Раньше не надеялись на государство и строили своё жильё ,а именно дом в деревне.К тому же работая в деревне ,надо было иметь многодетную семью.Выращивали помощников по домашнему хозяйству.Тут некоторые скептики пишут , дескать развивай своё личное хозяйство.Но тот кто занимается своим хозяйством тот знает сколько сил , труда и средств надо затратить чтобы хотя бы без убытка существовать.Аикредиты брать ,это долговая яма для уничтожения своего подсобного хозяйства.Власти никак не способствуют развитию малого бизнеса.Они одной рукой дают ,а другой рукой тут же всё и отбирают.С таким руководством и врагов не надо.Власть в лице чиновников и есть враги.Но это моё личное мнение.NatalyДеньги в современном мире играют важную роль. Продолжение пословицы «Не в деньгах счастье, а в их количестве» знают уже все, поэтому на такую бесполезную вещь, как браки не многие хотят тратиться. «Семья – это новые расходы. Есть люди, которые считают, что в наличие семьи серьезно ударит по карману. Люди в нашей стране постоянно живут в ситуации, когда думают, что жизнь дорожает, а заработок падает. Поэтому сейчас легче некоторым выжить в одиночку, чем тащить на себе семью».К тому же, повсеместно муссируются темы: «жена – тянет деньги у мужа, живет за его счет», «муж – транжира, тратит на друзей, футбол и видеоигры, не серьезный». Вот и пожинаем…Как известно, все новое познается через отрицание. Для современной молодежи традиции старшего поколения – не постулаты, слишком изменились реалии. Эти устои – то новое, что надо разрушить, так они считают.Если раньше наличие свадебных фотографий являлось обязательным атрибутом любого фотоальбома, то сейчас эти альбомы задвинуты на дальние верхние пыльные полки. Все меньше молодых людей мечтает выкупе, о белом платье, черном костюме и лимузине с куклой на бампере.При приеме на работу важны опыт и образование, на семейное положение кандидата давно закрывают глаза. Да и в целом социум давно перестал делить людей на свободных и семейных. Брак уже не придает статуса в обществе, как было раньше. Статус «не замужем» / «не женат» уже не закрывает двери практически ни в какое общество. Совсем недавно такое положение вещей было невозможно. А , что влияет на статус сейчас? Одежда, автомобиль или страница в Инстаграме, где все это запечатлено? Не променяет ли будущая молодежь настоящую жизнь и любовь на виртуальную – покажет время.Винить в нежелании вступать в брак можно и современное поколение, и образ жизни, и что угодно. Но проблема зачастую скрыта в банальном опыте. Были ли счастливы в семейных узах ваши родители? Большая часть современной молодежи выросла, наблюдая неблагополучные отношения в родительской семье. Естественно, в связи с полученной психотравмой, они не хотят повторять этот тяжелый опыт.александр деевДеньги деньгами,но даже имея много денег,не особо стремятся семью завести.Завести ,это я конечно грубо выразился.Но всё же , сколько детей имеют бизнесмены, депутаты и высшее руководство страны? Я думаю не больше трёх,а то и меньше трёх детей.Но они имеют все возможности иметь большую семью,но нет же . Почему? А вот в свое время в СССР страна была сильна семьёй,развивались деревни и сёла.Не город,а именно деревня и сёла.В селе и деревне была работа,была вся инфраструктура что и в городе,а именно школа ,почта, сельсовет,амбулатория,магазин,клуб, детский сад.Сейчас все блага цивилизации на деревне и селе пришли в упадок,из всего выше перечисленного ,остался только частный ларёк -магазин.А ведь да деревне теперь работы нет по определению,вся инфраструктура загублена.Как выживать?Частник страну не накормит,да и не дают частнику развернуться.Я помню ещё те времена когда был бригадный подряд,артели,потом их после второго года работы налогами обложили и всё пришло в упадок.Те кто брал кредиты на технику и землю,эти кредиты пустили на покупку товаров продовольствия ,торговали в ларьках и быстро вернули кредиты.Кто возился с землёй,тот в прошлое остался и хозяйство пришло в упадок.Я писал раньше,вот пишу и теперь, без развития села или деревни не будет прироста населения.В деревне много работы и семьи в деревне были не меньше трёх человек.Для родителей дети,это их помощники в их хозяйстве.И чем больше детей в семье,тем дружней семья и легче справляется с хозяйством.Так было испокон веков.Nataly( С) интернет. автор текста ярко иллюстрирует почему у нас такая демография..... Муж уже 5-й месяц не работает. За это время освоил новую специальность, но заказов пока нет. Точнее, был один, но он не справился из-за отсутствия опыта, и теперь пытается изучить вопрос более досконально. С того неудачного случая прошло уже 3 месяца, но он всё ещё совершенствуется. Все дела по дому сейчас на нем, но у нас нет детей, я ем в основном вне дома, так что домашние дела много времени не занимают. Время на работу у него есть. Но что-то не получается. Недавно он намекнул, что его устраивает вариант стать домохозяином. И вообще было бы неплохо, чтобы я родила и сразу вышла на работу, а он будет сидеть с ребенком и вести домашнее хозяйство. Но я уже выбиваюсь из сил, чтобы поддерживать тот уровень жизни, что был у нас раньше. У нас ипотека и кредит на машиноместо. У меня работа хоть и любимая, но довольно нервная, и дополнительной нагрузки я уже не выдерживаю: началась бессонница, я поправилась. О ребенке даже думать не хочу в таком случае, хотя часики уже очень сильно тикают, но я не готова обеспечивать и мужа и ребенка. Уходить от него не хочу: люблю, он хороший человек, плюс у меня нет своего жилья и автомобиля: езжу на его машине, живем мы в квартире его родственников. Что делать? Родить ребенка и обеспечивать семью? Или пинать мужа, чтобы не расслаблялся? Сегодня, 06:47 Автор [2367429471]Владимир Соколовнынешняя идеология государства "деньги" , при этом дети никак не нужны. вот и рожают для себя, одного в лучшем случае.NatalyНаша жизнь, как известно, иногда бывает непредсказуема. Хорошо ещё, что леденящие душу, шокирующие случаи, всё же случаются достаточно редко. Но они случаются…Вот что произошло совсем недавно в небольшом уральском городе Карпинске.Что-то совершенно не понятное и непредсказуемое случилось с матерью троих детей, после чего её сложно уже называть великими словами - мать , мама.Эта, внешне благополучная, женщина пригласила на вечеринку своих подруг, и вот - в ходе весёлого времяпровождения, они совершенно случайно обнаружили в шкафу у хозяйки живого шестимесячного младенца, лежащего в большой сумке.Оказалось, что мать закрыла в шкаф свою полугодовалую дочку умирать. Она её не кормила, поила только водой, и никогда не доставала девочку на свет. Об этом случае было сообщено медикам и полиции, которые приняли срочные меры по спасению младенца. «Живая кукла» хранится в шкафу Выяснилось, что от голода шестимесячная девочка сегодня находится на последней стадии дистрофии. У малышки даже не было сил кричать от истощения, поэтому о присутствии ребёнка в квартире не знали даже соседи.Впрочем, старшая 3-х летняя дочка этой женщины, посещавшая детский сад , постоянно рассказывала детям в своей группе, что у них в шкафу находится "живая кукла " Полина.Никто не придавал этому значения. Мало ли что мог нафантазировать ребёнок детсадовского возраста? Старший брат помогал сестре выживать Надо сказать, что жизнь младенцу продлевал старший 13-летний брат , который подкармливал сестричку чем мог, втайне от матери. Именно он не дал девочке умереть в течение этих долгих шести месяцев. Выяснилось, что вполне, как будто, добропорядочная женщина, работавшая на местном металлургическом предприятии, имевшая уже двоих детей, родила третьего ребёнка, которого закрыла в шкаф умирать. Всем свидетелям беременности женщины, а таковые были и среди соседей, и на работе у женщины, было сказано, что ребёнок родился мёртвым. Сама же, только что родившая, сразу же после родов вышла на работу, как ни в чем не бывало. И работала, как обычно, все шесть месяцев, до того самого времени, пока её подруги не обнаружили в шкафу страшную находку. Теперь не только этот пострадавший ребёнок окажется в доме малютки (если выживет), но и старшим детям женщины грозит детский дом . Непонятная история с отцом ребёнка Правда, у детей есть отец, с которым не всё так просто. Собственно, именно уход отца из семьи и послужил спуском к нервному стрессу женщины, после чего она совершила такой неадекватный, нечеловеческий поступок. В данном случае дал сбой материнский инстинкт, причем до опасной, крайней степени. Сегодня все окружающие недоумевают, почему в семье, где старшие дети выглядят вполне благополучно, сыты, одеты, обуты, мать пошла на такой шаг? Почему такая тяжелая судьба выпала на долю третьего ребёнка, которого мать оставила умирать в шкафу? Старшему сыну женщины, который все эти шесть месяцев помогал сестрёнке выжить, также потребовалась психологическая помощь. Ведётся расследование.Владимир СоколовПочему такая тяжелая судьба выпала на долю третьего ребёнка, которого мать оставила умирать в шкафу? потому, что ей работать надо, содержать еще двоих детей. я не оправдываю, но предполагаю, что именно деньги были причиной ее действий. убить одного ребенка, что бы прокормить еще двоих.Nataly«Плодитесь и размножайтесь», - напутствовал когда-то Творец наших прародителей Адама и Еву. Жизнь показывает, что человечество с тех пор худо-бедно выполняет божий завет. Только вот темпы «размножения» со временем стали со страшной скоростью снижаться, и к чему это приведёт в результате – пока не ясно.не все люди сегодня осознают, что страна может быть сильна и могуча только своим народом, и о демографии нужно задумываться каждому, хотя бы иногда. Но молодые люди не хотят рожать детей в последнее время.Почему раньше растить и воспитывать детей было намного легче, чем сегодня? Причин много. Одна из них в том, что молодёжь стала инфантильной. Им легче не слезать с родительской шеи, чем заводить свою семью. Поел, поспал, и с гаджетом у телевизора – вот такое времяпровождение стало характерным для многих молодых. А заводить семью – это брать на себя очень большую ответственность и за супруга, и за будущих детей. Вот как говорит об этом д. ф. н., профессор Антонов А. И. : "... в мире наметились тенденции к усилению бессемейной организации жизни, к удобному и необременительному одиночно-холостяцкому существованию, к стокгольмской модели. И, как следствие этого, уменьшается число детей в семьях, что, в свою очередь, ведёт к резкому изменению всего строя жизни, систем ценностей, ослаблению отцовства и материнства, сплочённости родителей и детей, исчезновению ролей брата и сестры, дезорганизации систем родства." Но вот девушка решилась родить. И что? Если прочитать – как описывают пребывание в роддомах девушки на форумах, то, вполне понятно, что возвращаться туда они уже не захотят. Вот лишь часть одного из комментариев в соцсетях: "...Пока мне было плохо и меня выворачивало, врач играл в телефон, говорил: «Ничего, потерпишь, никуда не денешься». Кислород дали секунд на 30, только когда у меня начались сильнейшие рвотные позывы со вскрытым животом. Я потеряла сознание, очнулась уже в реанимации. В послеродовой было немногим лучше... ... Я с боем ушла из роддома под расписку. Отпускать не хотели, устроили скандал. К ребенку любви не чувствую, только стыд перед ней. Плачу постоянно и жалею. Больше рожать никогда не пойду. Надеюсь, что смогу полюбить дочь." А далее – кому доверить младенца, если маме нужно работать, а бабушка не хочет сидеть с малышом? Бабушки ныне такие – у них часто своя жизнь «в сорок только началась». Опять неразрешимая проблема. Наконец, удалось пристроить малыша в детский сад. А там что? Там неумёхи-воспитатели: ни одеть детей, ни накормить, ни спать уложить не могут.Владимир EвтушенкоПричина на виду, и незачем искатиь её, либо сваливать на СССР, как мерзкая подлюка Багира, тупая мразь, это делает. Виновна в этом насаждаемая сейчас СМИ( средствами массовой идиотизации) идеология потребления. Потому и в погоне за рублём и удовольствиями многие отказываются от рождения детей.NatalyРоссии продолжает снижаться рождаемость. Одновременно растет смертность, сокращается население страны. Не надо даже воевать с нашей сверхдержавой, она такими темпами опустеет сама по себе. И это – главная проблема современной России.Если проанализировать демографическую ситуацию в большинстве «русских» регионов Российской Федерации, то можно сделать очень неутешительные выводы. Наиболее стремительными темпами рождаемость падает в европейской части России. В Центральном федеральном округе население сокращается на 0,5% в год, а в некоторых регионах – и на 0,8% в год. Такие темпы убыли населения вполне можно сравнить с соседней Украиной, но ведь там была война, там отсоединились Крым и республики Донбасса, там колоссальный отток трудовых мигрантов и в Россию, и в страны Евросоюза. Да и вообще Украина рассматривается в России как негативный пример, «страна 404», а ведь, если задуматься, то и у нас ситуация не лучше! Некоторое увеличение рождаемости показывают только Москва и республики Северного Кавказа. Но в Москве высокая рождаемость – неизбежное следствие большого присутствия внутренних и внешних мигрантов, среди которых преобладают люди детородного возраста. К тому же, в Москву едут мигранты из Средней Азии, Закавказья, в семьях которых и так всегда было неплохо с рождаемостью. А вот соседняя Московская область демонстрирует сокращение и рождаемости, и населения, что лишь подтверждает тезис о связи демографических успехов столицы исключительно с миграцией.Главная причина плачевной демографической ситуации – сокращение среднего количества рождений на женщину. Россия по показателям фертильности отстает от многих стран и регионов мира. Конечно, никто не рассчитывает на показатели Западной Африки (в Нигере, Мали, Буркина Фасо рождается в среднем по 5-7 детей на 1 женщину), но в России они недостаточны даже для простого воспроизводства населения. Кстати, и показатели фертильности также сокращаются: в 2018 году в России они составляли 1,58 на 1 женщину, а в 2019 году – уже 1,55. В России постепенно увеличивается средний возраст вступления в брак, соответственно и снижается количество рождаемых в браке детей. Это связано не только с социально-экономической ситуацией и даже не столько с ней, сколько с общими социокультурными трансформациями в жизни и нашей страны, и мира в целом. Увеличивается продолжительность детства и юности, сдвигаются вверх их возрастные границы. Если полвека назад никого не удивляла молодая семья, где отцу 21-22 года и он только пришел из армии, а матери – лет 18-20, то сейчас, наоборот, такие семьи скорее удивляют: мы наблюдаем их в большей степени в социально неблагополучной среде, да и непродолжительно их существование. С другой стороны, подавляющее большинство молодых людей названного возраста сейчас в социальном (а не физиологическом) отношении – подростки, которые учатся, реже – работают на малооплачиваемых работах. Содержать семью они не в состоянии по финансовым причинам, сохранять ее – по морально-психологическим и поведенческим. Против бракосочетания в молодом возрасте в большинстве своем выступают и родители парней и девушек, поскольку они прекрасно понимают, что такая семья с вероятностью в 60% распадется в ближайшие годы, а дальше уже им придется содержать в придачу еще и внуков. Снижение рождаемости именно в младшей категории детородного возраста идет максимально стремительными темпами. Только за последние три года россиянки в возрасте от 20 до 30 лет стали рожать на 15% реже, чем их ровесницы даже в недалеком 2014 году. Если же сравнивать с поколением родителей, то сейчас 20-29-летние россиянки рожают в 2,5 раза реже, чем их ровесницы в 1990 году. Рассуждения о том, что в современной России выросла рождаемость в возрастной категории старше 35-40 лет не выдерживают никакой критики, поскольку общий вклад таких «старородящих» в рождаемость все равно минимален.NatalyБолее половины всех зарегистрированных браков распадается. Для большинства россиянок развод перестал быть настоящей жизненной трагедией. По сути, это — лишь банальная смена партнера, которых до брака у женщины мог быть и не один десяток. К разводам женщины привыкли и готовят себя к ним еще до вступления в официальный брак – и в юридическом плане, заботясь о добрачном имуществе, и в психологическом тоже. Но если более половины семей распадается, то кто будет рожать в первые брачные годы по трое или даже двое детей? Что делать разведенной 24-летней женщине с двумя или тремя детьми? Шансы вновь выйти замуж сокращаются, материальные проблемы колоссальны и хорошо, если есть поддержка родителей. Государство, на словах заботясь о материнстве и детстве, в действительности вкладывает в реальную поддержку семей с детьми мало и немного не так, как следовало бы вкладывать. Конечно, безусловным завоеванием эпохи Путина стал материнский капитал. Поскольку Россия не сводится к Москве, Санкт-Петербургу или Новосибирску, в маленьких городах и сельской местности сумма материнского капитала – вполне приличные деньги, за которые можно купить небольшую изолированную квартиру или целый дом, пусть и без особых изысков. Но жилье – жильем, а вот с финансовой помощью молодым семьям в стране все весьма плохо. И не стоило бы правительству оправдываться тем, что детские пособия якобы могут попасть в руки каких-то таинственных многодетных молодых олигархов, которым деньги не нужны, либо алкоголиков и наркоманов, которые их неизбежно пропьют и прогуляют. Для подавляющего большинства российских семей рождение ребенка, а тем более двоих, троих или четверых, является серьезнейшим ударом по бюджету. И восполнить этот удар можно лишь выплатой нормальных детских пособий до 18-летия ребенка. Пусть эти пособия составляли бы даже половину от формального (не реального, прошу заметить!) прожиточного минимума ребенка, то есть – тысяч 5 рублей на одного, это уже была бы колоссальная прибавка. И семье с тремя детьми на лишние 15 тысяч рублей прожить можно было бы гораздо легче, чем сейчас, когда этих денег просто нет.Понятно, что среди российских родителей есть и состоятельные люди, и конченые алкоголики. Но и тех, и других – абсолютное меньшинство в соотношении с основной массой населения. И не платить миллионам нормальных семей детские пособия из опасений, что даже 5% от их получателей окажутся недобросовестными людьми и будут эти пособия пропивать, это, увы, лишь дежурная отговорка. Как порочна и точка зрения, что люди рожают детей якобы для себя. Из этих «рожденных для себя» состоит государство в целом. И солдаты, рабочие предприятий, полицейские, летчики, врачи, преподаватели и даже библиотекари с уборщицами служат и работают не на своих родителей, а на государство и общество.Рушан Мухамеджановвойны...во всем виноваты войны и руководство страны, посылавшее россиян на убой...что при царях, что при генсеках....что при президентах...а времена всегда были неблагоприятные...щас, правда, еще и соблазнов стало больше...открылись границы, упростились правила взятия кредитов...но, все равно, главным является желание рожать детей...а правда в том, что россиянки не хотят рожать детей...нормальные россиянки...а маргиналки рожают без счету......NatalyСнижение рождаемости, сокращение количества браков и повышение реального возраста вступления в брак – общемировая тенденция. Это печально, но это так. Однако государство в национальных масштабах должно заботиться о своей безопасности, а сегодня главная угроза национальной безопасности – не столько даже внешние противники страны, сколько банальное вымирание населения. И с этой угрозой необходимо бороться, породившую ее проблему необходимо решать. Каким образом? Понятно, что одним росчерком пера людей вступать в брак и рожать не заставишь, необходим целый комплекс усилий, направленных на популяризацию семьи и деторождения. И главные составляющие этого комплекса – финансовая поддержка и создание социокультурного фундамента для популяризации семьи и рождаемости. Конечно, самая главная мера реального финансирования повышения рождаемости — выплата нормальных заработных плат, на которые можно было бы содержать семью с тремя и более детьми. Такие зарплаты, к сожалению, в современной России получает абсолютное меньшинство. Если мы возьмем четверых детей, неработающую мать и отца, то менее чем на 100-150 тысяч рублей такая семья жить просто не сможет (если не рассуждать о выживании, когда выбираешь, что купить — носки старшему сыну или трусы среднему, картошку или макароны). Финансовая поддержка деторождения должна на высоком уровне обеспечиваться государством. Детские пособия должны выплачиваться всем семьям с детьми и представлять собой хоть какую-то реальную сумму. Семьям с большим количеством детей или с одним родителем такие пособия должны выплачиваться по крайней мере в размере прожиточного минимума на каждого ребенка. Рождение большого количества детей при условии их воспитания в нормальных условиях и нормальными членами общества (чтобы не плодить люмпенизированные слои) должно рассматриваться государством как почетная функция, заслуживающая максимального финансового и социального поощрения. Многодетные семьи должны иметь возможность реальной финансовой поддержки со стороны государства, предоставление жилья (даже при наличии собственного, но недостаточного по площади), а многодетные матери и отцы (при условии проживания в одном браке с матерью) пользоваться правом на досрочный выход на пенсию, причем не на 2 года раньше, а ощутимо – на 5-10 лет раньше (в зависимости от количества детей). Большое внимание следовало бы уделять мерам по сохранению семьи, которые также должны быть комплексными – от финансовой поддержки до реальной борьбы с проявлениями домашнего насилия. Если говорить о социокультурном фундаменте, то это – пропаганда деторождения и семьи в средствах массовой информации, нейтрализация негативного контента, разрушительного для семейных отношений. Молодежь должна видеть, что крепкая и многодетная семья пользуется реальным уважением и реальными привилегиями в обществе, а не получает раз в два года «почетную грамоту» от заместителя главы муниципалитета по социальным вопросам. Но главный вопрос заключается в том, можно ли рассчитывать на все перечисленные меры социальной и социокультурной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в текущих условиях, при том социально-экономическом и политическом курсе, которым следует руководство нашей страны? Пока, к сожалению, действующая власть не демонстрирует подлинного желания решать социальные проблемы населения. Более того, такие антинародные меры, как повышение пенсионного возраста, скорее создают ощущение, что государству безразличны его граждане и их проблемы, а о каком повышении рождаемости, о каком преодолении последствий демографической катастрофы тогда может идти речь?александр деевНаталья, даже если будут платить такую зарплату как вы написали,то это не исправит положение.Строй нужно менять,это очевидный факт.Возрождать СССР,но с наработками нынешней России.А именно что было хорошего в СССР,это детсады и ясли,школа бесплатно кружки бесплатно,медицина бесплатна,но ещё к этому это остановка безудержного дорожания всего и вся в виде товаров народного потребления.Вот тогда и будет повышение рождаемости.Когда все люди будут заняты работой,а не поиском работы.Но и на закуску конечно же нормальная зарплата , чтобы не только мужчина,но и женщина могла содержать семью.А жизни всякое бывает,может произошла трагедия и муж безвременно ушел из жизни,так женщина могла бы содержать на первых порах семью даже при утрате кормильца.NatalyПочему российские женщины не хотят рожать?- 1. Исчезновение расширенных семей. Еще никогда женщине не оставалась со своим ребенком один на один. Всегда в доме присутствовали мамки, бабушки и еще довольно молодые по нашим меркам прабабушки, которые брали на себя обязанности няньки. В советское время их заменили ясли. Сегодня единственный способ выжить для одинокой матери с ребенком - официальное трудоустройство с высокой зарплатой, чтобы оплачивать няню, или фриланс. Но эти возможности – не для всех. - 2. Удлиненный период детства. Если раньше в возрасте 7-8 лет ребенок уже становился помощником родителей во всем, а в 15 лет девочку уже можно было выдать замуж, то сегодня детство растягивается на первые 20-25 лет жизни. Под такие длительные обязательства подписаться непросто. - 3. Возраст вступления в брак. Если в прежние времена возраст 15-17 лет считался вполне подходящим, чтобы отдать девочку замуж, то сейчас родители прилагают все усилия, чтобы оградить своих детей от сексуальных контактов в таком возрасте. Мужчины тоже женились намного раньше, не затягивая судьбоносное решение до 30-40 лет. Естественно, что и детей в такой ситуации будет рождаться меньше. - 4. Негативное отношение к разведенным женщинам в социуме. Кому охота вступать в предприятие, в итоге которого в 60% случаев тебе будут лепить обидные ярлыки? Нежелание зависеть от мужчин, особенно учитывая, что защититься на уровне законов (типа закона о семейно-бытовом насилии) вряд ли получится. - 5. Капитализм, который, как известно, лучший контрацептив. В мире столько благ, столько удовольствий, что не каждая семья готова променять их на бессонные ночи, детские крики и пеленки. - 6. Имеющаяся возможность избежать беременности средствами контрацепции. Кто знает, если бы такая возможность была у наших мам и бабушек, может быть, они бы вообще не рожали. - 7. Само отношение к детям изменилось. Родители чувствуют себя обязанными следовать очень высоким стандартам: провожание и встречание из школы, кружки, развивашки. Зайки, лужайки и миски супа остались в прошлом. От высоких стандартов родительства быстрее всего выгорают и сами родители. И больше детей не хотят. - 8. Материальный вопрос. В тех регионах, где появление нескольких детей может сразу перенести семью за черту бедности, решиться на роды не так-то просто. Впрочем, государство обещает частично решить эту проблему. - 9. Уродливый перекос в сторону одного из родителей – матери. Страны постсоветского пространства – это территория, где роль матери чрезвычайно сильна. Отцы же здесь являются если не родителями второго сорта, то очень близко к этому. В таких условиях женщина понимает, что помощи ей ждать некуда, и рожает столько детей, сколько сможет содержать сама. Скорее всего, одного. - 10. Отсутствие моды. Последнее время большие семьи ассоциируются с маргиналами, или с упоротыми религиозными фанатиками. Образ богатой, счастливой и крепкой многодетной семьи чрезвычайно далек от народа…Комментировать
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