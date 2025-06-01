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Царьград

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Актёр "Улиц разбитых фонарей" пострадал от выстрела в ТРЦ: подробности ЧП

Актёр "Улиц разбитых фонарей" пострадал от выстрела в ТРЦ: подробности ЧП

В петербургском торговом центре «Меркурий» произошёл вопиющий инцидент — пьяный молодой человек открыл стрельбу из сигнального пистолета по охраннику, которым оказался бывший актёр популярных русских сериалов.

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