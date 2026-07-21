Чарльз Оливейра похвалил Ислама Махачева за прогресс в карьере

Бразильский экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра признал талант русского бойца Ислама Махачева. 17 июня стало известно, что Махачев сразится с Гэрри на турнире UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии.
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