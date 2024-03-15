Чиновники боятся открыть нам правду: Мигранты пошли в атаку на Русский мир

а чё там дума наша? типа думает? по ходу куплены почти все"! кормятся бляди за счёт народа а теперь ещё за счёт мигрантов! и нтересно какой приоритет депутаты бля выберут. у кого-то есть сомнения*? хорошо было бы провести какой-нибуть сталинский очищающий шаг. ведь всем видно врагов. надеюсь сука размотаем сволочей. впереди война по военному времени кончим всех предателей. наступило время справедливости. чё? кто-то против? обозначься! рассмотрим подробнее очередного предателя

Владимир СССР

Разбавить ДУМУ надо коммунистами, хотя бы до 40%, чтобы Путин считался и с их мнением, слишком много там либералов и мало коммунистов, блокируют все их предложения в том числе блокировали и ввод прогрессивной шкалы налога... На выборах в Государственную Думу 2021 года КПРФ, по официальным данным, получила 18,94% голосов, что дало ей право на 48 депутатских мандатов. 9 человек, выдвинутых партией, победили на выборах по одномандатным округам. Таким образом, по результатам выборов в Государственную Думу фракция КПРФ получила 57 мест в Государственной Думе VIII созыва.