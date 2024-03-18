Киев мог бы предложить странам Запада разместить ядерное оружие на Украине. С таким заявлением выступил генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.
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