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«Что нам мешает?» — на Украине высказались о возможности размещения ядерного оружия Запада

«Что нам мешает?» — на Украине высказались о возможности размещения ядерного оружия Запада

Киев мог бы предложить странам Запада разместить ядерное оружие на Украине. С таким заявлением выступил генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.

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Комментарии
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Георгий Лазаревич
Ирина: вам, хохлам, мешает отсутствие мозгов, правда, по той же причине вы и не понимаете опасности размещения у вас ядерного оружия
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17 час.

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