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«ДП»: В Северной столице остались 10 отелей зарубежных брендов

«ДП»: В Северной столице остались 10 отелей зарубежных брендов

В Петербурге под международными брендами продолжают работу 10 отелей с номерным фондом в 2 тыс. Об этом сообщила региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова, пишет издание «Деловой Петербург».

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