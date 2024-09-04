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Сборная России: «Спишь? А мы летим в Ханой ✈️ Там так сладко бьется сердце несеверных гор»

Сборная России: «Спишь? А мы летим в Ханой ✈️ Там так сладко бьется сердце несеверных гор»

В столице Вьетнама команда под руководством Валерия Карпина проведет два товарищеских матча – с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

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