Американские военные разработали новые планы ударов по Ирану. Согласно сообщениям, допускается применение авиабомбы GBU-43/B MOAB, известной как «матерь всех бомб».
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