Новогодний фильм ТНТ переснимают из-за отмены звезд

Новогодний фильм ТНТ «Иван Васильевич меняет все!» было принято решение переснять. Причиной для этого стала отмена звезд, поучаствовавших в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, пишет Starhit.
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