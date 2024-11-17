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Иван Охлобыстин: "По ходу – надо Европу спасать"

Иван Охлобыстин: "По ходу – надо Европу спасать"

Фото: Царьград. Три месяца назад, в августе 2024-го, президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому те жители зарубежных стран, которые разделяют свойственные для России традиционные ценности и подвергаются, в связи с этим давлению и дискриминации на либеральном Западе, отныне могут получить убежище в нашей стране по упрощённой схеме… Нужно сказать, что данная проблема, вопреки отдельным "остротам" сбежавших из России после начала СВО местных либералов – "мол, у кого в цивилизованном мире может возникнуть мысль переехать в кровавый Мордор?", – является более чем актуальной.

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Комментарии
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Алексей Тан
Ишо один &quot;победитель&quot; с подмостков...  а по сути, сам любитель, только свои ЯЙЦА чесать и столовой ложкой махать!... &quot;спасатель&quot;, за счёт Русской крови!.... мимикрирующий инородец.
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1 д.
лл
лина любимцева
СЕБЯ нужно спасать!! А Европа пусть сама спасается...
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23 час.

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