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От корпускулы до электрона: кто, когда и как открыл первую элементарную частицу

От корпускулы до электрона: кто, когда и как открыл первую элементарную частицу

Ровно 125 лет назад, 30 апреля 1897 года, директор Кавендишской лаборатории Кембриджского университета Джозеф Джон Томсон впервые сообщил о существовании заряженных субатомных частиц неизвестной природы, которые вскоре были названы электронами.

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