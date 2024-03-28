Успехи российской авиации и F-16: о чем Путин говорил с летчиками

Исключительно успешно действуют в зоне спецоперации наши пилоты, в частности армейской авиации. О возможной встрече с западными истребителями F-16 и возможном конфликте России и НАТО, которым европейские политики пугают своих граждан, накануне с летчиками говорил Владимир Путин.