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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пари НН» выставил 8 игроков на трансфер, сообщил инсайдер Карпов. В клубе опровергли: «Мы не на базаре, чтобы покупать и продавать»

«Пари НН» выставил 8 игроков на трансфер, сообщил инсайдер Карпов. В клубе опровергли: «Мы не на базаре, чтобы покупать и продавать»

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» выставил на трансфер 8 игроков: капитана Кирилла Гоцука, хавбека Николая Калинского, форвардов Зе Турбо и Николоза Кутателадзе, защитников Дмитрия Тихого, Максима Шнапцева, Маттео Стаматова и Дмитрия Живоглядова.

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