В Китае построили самое мощное в мире устройство «гипергравитации»

Схема китайской центрифуги CHIEF / © Yi-Nan Guo, Yi Yang, Jun-Xiang Yu, De Ding & Ya-Lin Wang / Springer Nature По данным издания South China Morning Post, установка сможет создавать ускорение свободного падения порядка 500 g.
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