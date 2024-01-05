Прежде и теперь: «тройная петля» англосаксонского удава на теле Европы

Нынешняя геополитическая ситуация в своих основных измерениях все больше напоминает преддверие двух мировых войн прошлого столетия, канун которых точно так же характеризовался вспышками локальных военных конфликтов, постепенно обострявших ситуацию вплоть до глобального кризиса.
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