Прежде и теперь: «тройная петля» англосаксонского удава на теле Европы

Нынешняя геополитическая ситуация в своих основных измерениях все больше напоминает преддверие двух мировых войн прошлого столетия, канун которых точно так же характеризовался вспышками локальных военных конфликтов, постепенно обострявших ситуацию вплоть до глобального кризиса.