«Известия»: в магазинах РФ могут появиться полки с бесплатными продуктами

В среду в Госдуму планируется внести законопроект, предусматривающий создание в российских магазинах социальных полок с продуктами с истекающим сроком годности, которые смогут бесплатно брать пенсионеры и социально не защищенные граждане, сообщают «Известия».
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