Песков: Москва должна отвечать на бандитские действия Запада в свой адрес

Москва должна отвечать на бандитские действия Запада в свой адрес. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину идею ограничить поставки на мировой рынок российских урана, титана и никеля.
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