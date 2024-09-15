Песков: Москва должна отвечать на бандитские действия Запада в свой адрес

Москва должна отвечать на бандитские действия Запада в свой адрес. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину идею ограничить поставки на мировой рынок российских урана, титана и никеля.