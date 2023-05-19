Военное обозрение

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Военкоры представили статистику потерь противника за время проведения операции в Артёмовске

Военкоры представили статистику потерь противника за время проведения операции в Артёмовске

За всё время проведения операции в Артёмовске (украинское название Бахмут), ВСУ понесли внушительные потери как в живой силе, так и в технике.

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