Военкоры представили статистику потерь противника за время проведения операции в Артёмовске

За всё время проведения операции в Артёмовске (украинское название Бахмут), ВСУ понесли внушительные потери как в живой силе, так и в технике.
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