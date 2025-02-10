Китайские автомобили под усиленным контролем: Минпромторг предложил новые меры

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля, ФедералПресс. Минпромторг России предложил ужесточить правила сертификации китайских автомобилей, обращая внимание на несоответствия в технических характеристиках китайских грузовиков.
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