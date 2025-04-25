В России начали сборку фургонов за 2 млн рублей: на подходе минивэн

В Татарстане на заводе Sollers с конвейера сошёл первый серийный цельнометаллический фургон SF1. Автомобиль длиной 5,1 метра и грузоподъёмностью около тонны будет стоить 1 990 000 рублей и появится у дилеров до конца II квартала.
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