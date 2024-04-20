Проекты Хабаровского края отметили в конкурсе «Россия — футбольная страна»

Три проекта из Хабаровского края, а именно академия «Искра», «Футбол ТОГУ» и «Поддержи своих», попали в шорт-лист национального этапа конкурса «Россия — футбольная страна», организуемого Российским футбольным союзом при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
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