Проекты Хабаровского края отметили в конкурсе «Россия — футбольная страна»

Три проекта из Хабаровского края, а именно академия «Искра», «Футбол ТОГУ» и «Поддержи своих», попали в шорт-лист национального этапа конкурса «Россия — футбольная страна», организуемого Российским футбольным союзом при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.