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Петербургский дневник

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За три месяца 2025 года индекс промышленного производства Петербурга составил 106,7 процентов

За три месяца 2025 года индекс промышленного производства Петербурга составил 106,7 процентов

Это на 5,6 процентных пункта выше среднего показателя по стране За первые три месяца 2025 года индекс промышленного производства в Петербурге составил 106,7%, что на 5,6 процентных пункта выше среднего показателя по стране.

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