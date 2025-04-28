За три месяца 2025 года индекс промышленного производства Петербурга составил 106,7 процентов

Это на 5,6 процентных пункта выше среднего показателя по стране За первые три месяца 2025 года индекс промышленного производства в Петербурге составил 106,7%, что на 5,6 процентных пункта выше среднего показателя по стране.
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