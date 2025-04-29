В АТОР назвали самые популярные места России для иностранцев

В России существует несколько основных локаций, которые наиболее привлекают к себе внимание иностранных туристов, сказал в беседе с RT вице-президент АТОР по въездному туризму и генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.
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