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Брали с ФСБ и не только: в Приморье полиция устроила очередную облаву на мигрантов

Брали с ФСБ и не только: в Приморье полиция устроила очередную облаву на мигрантов

В Приморье в ходе перативно-профилактической операции «Нелегал-2023» выявлено и пресечено 499 административных правонарушений, сообщает PRIMРRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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