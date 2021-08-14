50 лет назад ученые взяли шимпанзе в семью и пытались сделать человеком. Примат выучил 125 слов и стал мыть посуду

TRENDYMENПрогресс50 лет назад ученые взяли шимпанзе в семью и пытались сделать человеком. Примат выучил 125 слов и стал мыть посудуВ 1974 году ученые взяли из зоопарка крошечную обезьяну. Шимпанзе перевезли в семью и стали воспитывать как ребенка.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSIsergejs ivanovsЯ не мою посуду, и не многословен-неужто деградирую?Игорь МалиховСтарый анекдот : Летит самолёт заграничной компании , и по громкой связи объявляют - самолёт ведёт дрессированная обезьяна ! Все пассажиры в панике , только советский спрашивает - И что здесь такого? Вот у нас казахи даже на тракторах ездят ...Комментировать
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