Халук Байрактар намерен завершить строительство завода по производству беспилотников на Украине через год

Информационное агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Халука Байрактара сообщило, что турецкая компания — производитель беспилотников Baykar рассчитывает завершить строительство завода на Украине за год.
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