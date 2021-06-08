В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по огневой подготовке

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по огневой подготовке

В ходе практических занятий военнослужащие отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям с обязательной сменой огневой позиции, а также выполнили метание учебно-имитационной ручной гранаты в габарит.

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