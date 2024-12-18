Перегорят все сети, попадают спутники, отрубятся интернет и компьютеры: Солнце "капризничает". Ждать беды?

По мнению учёных, в ближайшее время Земле могут угрожать разрушительные солнечные вспышки. Если солнечная активность достигнет уровня каррингтонского события, то перегорят все электрические сети, расплавятся трансформаторы, испортятся и попадут спутники, отрубятся интернет и компьютеры.