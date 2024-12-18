Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Украина будет в Н...
  • Владимир Уфимцев
    Увы, у нас работа с миллионными потоками мигрантов - очччень выгодный БИЗНЕС для коррумпированных чиновников, предпри...Работает как часы...
  • Владимир Алтайцев
    Гнида  Орган  предлагает перемирие  совсем не из-за  гуманных  целей, а  чтобы  Запад  подкинул  Украине  оружия  за ...Премьер Венгрии О...

Перегорят все сети, попадают спутники, отрубятся интернет и компьютеры: Солнце "капризничает". Ждать беды?

По мнению учёных, в ближайшее время Земле могут угрожать разрушительные солнечные вспышки. Если солнечная активность достигнет уровня каррингтонского события, то перегорят все электрические сети, расплавятся трансформаторы, испортятся и попадут спутники, отрубятся интернет и компьютеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх