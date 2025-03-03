Главой ведомства дано поручение после сюжета о нарушении прав жителей Московской области

В эфире новостного выпуска на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором сообщается, что местные жители возмущены тем, что лишены доступа к Клязьминскому водохранилищу, несмотря на то, что объект находится в федеральной собственности и проход граждан к нему должен быть обеспечен.