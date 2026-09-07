От металлолома до шерстистого носорога: волонтеры Ямала подводят итоги сезона

Волонтеры общественной организации «Зеленая Арктика» и компании «Газпром нефть» завершили экологический сезон: в 2026 году они благоустроили заповедники, собрали более 290 тонн отходов и очистили 115 гектаров на территории Ямала.
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