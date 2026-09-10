What To Watch Thursday: Colin From Accounts Ends, Runway Winner Revealed, Mormon Wives Returns, And More

On TV this Thursday: Colin From Accounts comes to an end, Project Runway declares a winner, and The Secret Lives of Mormon Wives is back.
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